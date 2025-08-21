Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag mit Einbußen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Der Hims Hers Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 43,12 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 43,12 USD. In der Spitze büßte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 42,84 USD ein. Mit einem Wert von 43,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 468.855 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,98 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 40,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 13,48 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Hims Hers Health-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD gegenüber 0,06 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 544,83 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 315,65 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Hims Hers Health am 10.11.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Hims Hers Health-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,572 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen