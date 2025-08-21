Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health zeigt sich am Freitagabend fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Hims Hers Health. Zuletzt ging es für das Hims Hers Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 44,28 USD.

Das Papier von Hims Hers Health legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 44,28 USD. In der Spitze gewann die Hims Hers Health-Aktie bis auf 45,71 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 3.318.954 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 72,98 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,81 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 13,48 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 228,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Hims Hers Health-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hims Hers Health am 04.08.2025. Das EPS lag bei 0,17 USD. Im letzten Jahr hatte Hims Hers Health einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 544,83 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 72,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 315,65 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Hims Hers Health-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,572 USD fest.

