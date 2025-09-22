Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 56,59 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Hims Hers Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 56,59 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 55,35 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 57,17 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 485.902 Hims Hers Health-Aktien.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,98 USD. Gewinne von 28,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,05 USD ab. Abschläge von 71,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Hims Hers Health ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Hims Hers Health mit einem Umsatz von insgesamt 544,83 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,65 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 72,61 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Hims Hers Health am 10.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hims Hers Health rechnen Experten am 09.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,571 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.

