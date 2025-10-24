Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health steigt am Freitagnachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 50,00 USD zu.
Um 15:53 Uhr wies die Hims Hers Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 50,00 USD nach oben. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 50,16 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 364.186 Hims Hers Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,98 USD an. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 45,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,33 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie.
Für Hims Hers Health-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hims Hers Health am 04.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 544,83 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 72,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hims Hers Health einen Umsatz von 315,65 Mio. USD eingefahren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hims Hers Health wird am 03.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hims Hers Health-Anleger Experten zufolge am 09.11.2026 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Gewinn von 0,568 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
