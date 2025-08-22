Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Montagnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Hims Hers Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,5 Prozent auf 43,46 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 43,46 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Hims Hers Health-Aktie ging bis auf 43,15 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,53 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Hims Hers Health-Aktien beläuft sich auf 406.508 Stück.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,98 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hims Hers Health-Aktie somit 40,45 Prozent niedriger. Bei 13,48 USD erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hims Hers Health-Aktie 68,98 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Hims Hers Health-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hims Hers Health am 04.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,17 USD gegenüber 0,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 544,83 Mio. USD im Vergleich zu 315,65 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Hims Hers Health Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,572 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen