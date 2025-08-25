Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Dienstagnachmittag fester

Hims Hers Health im Fokus

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 43,50 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 43,50 USD. Bei 44,20 USD markierte die Hims Hers Health-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 43,85 USD. Zuletzt wurden via New York 374.062 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 72,98 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,77 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 13,48 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,01 Prozent.

Hims Hers Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hims Hers Health am 04.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hims Hers Health ein EPS von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 72,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 544,83 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 315,65 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hims Hers Health-Gewinn in Höhe von 0,572 USD je Aktie aus.

