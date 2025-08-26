Hims Hers Health Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Hims Hers Health

Kursentwicklung

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 44,74 USD.

Der Hims Hers Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 44,74 USD. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,22 USD nach. Bei 45,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.796.221 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,98 USD) erklomm das Papier am 20.02.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 13,48 USD. Mit einem Kursverlust von 69,87 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Hims Hers Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Hims Hers Health ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 544,83 Mio. USD im Vergleich zu 315,65 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Hims Hers Health Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,572 USD je Aktie in den Hims Hers Health-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen