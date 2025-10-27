Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Hims Hers Health im Fokus

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Der Hims Hers Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 48,67 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 48,67 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 48,63 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 50,10 USD. Bisher wurden heute 1.132.141 Hims Hers Health-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,98 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 18,33 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hims Hers Health-Aktie 62,35 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Hims Hers Health ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,17 USD. Im letzten Jahr hatte Hims Hers Health einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Hims Hers Health 544,83 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 72,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 315,65 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hims Hers Health-Anleger Experten zufolge am 09.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hims Hers Health ein EPS in Höhe von 0,568 USD in den Büchern stehen haben wird.

