Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 43,90 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 43,90 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hims Hers Health-Aktie bisher bei 43,85 USD. Bei 44,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Hims Hers Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 264.542 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,48 USD am 07.09.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 69,29 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Hims Hers Health-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hims Hers Health am 04.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 544,83 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 315,65 Mio. USD umgesetzt.

Hims Hers Health dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 09.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,572 USD je Hims Hers Health-Aktie.

