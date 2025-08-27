Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health zeigt sich am Abend fester

So entwickelt sich Hims Hers Health

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 44,51 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Hims Hers Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 44,51 USD. Die Hims Hers Health-Aktie legte bis auf 45,10 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,45 USD. Zuletzt wurden via New York 1.500.984 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 39,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,48 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,71 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hims Hers Health am 04.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Hims Hers Health mit einem Umsatz von insgesamt 544,83 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,65 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 72,61 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Hims Hers Health-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Experten taxieren den Hims Hers Health-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,572 USD je Aktie.

