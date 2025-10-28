DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1654 ±0,0%Öl64,25 -2,3%Gold3.951 -1,0%
Aktienkurs im Fokus

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

28.10.25 20:23 Uhr
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 47,54 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Hims Hers Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 47,54 USD. Die Hims Hers Health-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,44 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,14 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 921.391 Hims Hers Health-Aktien.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,98 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,51 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 18,33 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hims Hers Health am 04.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 544,83 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 72,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,65 Mio. USD in den Büchern standen.

Hims Hers Health wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,568 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

