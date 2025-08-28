Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagabend auf rotem Terrain

Hims Hers Health im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 42,93 USD ab.

Der Hims Hers Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 42,93 USD. In der Spitze büßte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 42,85 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 44,13 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.084.905 Hims Hers Health-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,98 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 70,00 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 13,48 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,60 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Hims Hers Health-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hims Hers Health am 04.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Hims Hers Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 544,83 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 315,65 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Hims Hers Health-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Hims Hers Health-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hims Hers Health-Aktie in Höhe von 0,572 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen