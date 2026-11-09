Hindprakash Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

09.11.26 06:35 Uhr

Hindprakash Industries präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,120 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 374,8 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 19,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 313,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net