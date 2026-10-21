Hindustan Zinc mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hindustan Zinc stellte am 19.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 15,18 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,27 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 150,93 Milliarden INR gegenüber 85,49 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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