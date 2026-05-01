Hindusthan Urban Infrastructure: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hindusthan Urban Infrastructure hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 28,99 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -38,880 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,09 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 22,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 10,910 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hindusthan Urban Infrastructure -25,550 INR je Aktie generiert.

Hindusthan Urban Infrastructure hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,39 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 37,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net