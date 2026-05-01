DAX25.092 -0,3%Est506.055 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3100 ±0,0%Nas26.917 +0,9%Bitcoin63.089 +0,1%Euro1,1640 -0,1%Öl92,67 -0,7%Gold4.508 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran offenbar vor Einigung: Asiens Börsen mehrheitlich weit im Plus -- Dell von KI-Boom beflügelt -- CTS Eventim startet stark ins neue Geschäftsjahr
Top News
PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen
Dell Technologies steigert den KI-Serverumsatz um 757 % - Aktie legt 40 % zu! Dell Technologies steigert den KI-Serverumsatz um 757 % - Aktie legt 40 % zu!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hindusthan Urban Infrastructure: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

29.05.26 06:35 Uhr

Hindusthan Urban Infrastructure hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 28,99 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -38,880 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,09 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 22,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 10,910 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hindusthan Urban Infrastructure -25,550 INR je Aktie generiert.

Hindusthan Urban Infrastructure hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,39 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 37,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Hindusthan Urban Infrastructure Ltd Registered Shs

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv