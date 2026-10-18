Hingham Institution Saving stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Hingham Institution Saving präsentierte in der am 16.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,72 USD, nach 7,85 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 55,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 13,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 64,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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