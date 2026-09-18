Neue Impulse für die Tesla-Aktie? Was ein seltener Blick in die Gigafactory Shanghai Anlegern verrät

Hinter den Kulissen

18.09.26 11:56 Uhr

Ein Barclays-Analyst reiste persönlich nach Shanghai, um Teslas wichtigstes Werk zu inspizieren. Lassen sich daraus Schlüsse für die weitere Entwicklung der Aktie ziehen?

• Die positive Entwicklung der Shanghai-Fabrik, insbesondere Exportsteigerungen und hohe Auslastung, wirkt sich auf die Tesla-Aktie aus, wobei die KI- und Robotik-Initiativen derzeit die Kursentwicklung stärker beeinflussen als das Kerngeschäft.

• Die Automatisierungsrate in Shanghai ist niedriger als in Austin und Berlin, was Teslas pragmatische Automatisierungsstrategie widerspiegelt; die Fabrik produziert jährlich rund eine Million Fahrzeuge und ist die größte Tesla-Produktionsstätte.

• Ein Barclays-Analyst besuchte die Tesla-Gigafactory in Shanghai und hob hervor, dass sie mehr als die Hälfte der weltweiten Tesla-Produktion ausmacht und signifikante Kostenvorteile durch den Standort bietet.

Barclays-Analyst Dan Levy inspizierte persönlich Teslas größtes Werk in Shanghai

Automatisierungsgrad in Shanghai fällt geringer aus als in Austin und Berlin

Kostenvorteile aus China sollen Teslas KI-Ambitionen mitfinanzieren

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Ein Analyst von Barclays durfte Teslas Gigafactory Shanghai persönlich besuchen und liefert damit neue Einblicke in das wichtigste Werk des Elektroautobauers. Die Fabrik beeinflusst mit ihrem wachsenden Exportanteil unmittelbar Kosten und Margen des Konzerns. Solche Analysten-Besuche sind äußerst selten und könnten wichtige Impulse für die Tesla-Aktie liefern.

Tesla öffnet Türen zur Gigafactory Shanghai

Barclays-Analyst Dan Levy besuchte die Gigafactory in Shanghai, die laut Barron's Model 3, Model Y und stationäre Stromspeicher fertigt. "Giga Shanghai ist eine wichtige Quelle für Volumen und Margenstärke für Tesla […] und macht mehr als die Hälfte der weltweiten Autoproduktion von Tesla aus", sagte Levy gemäß Barron's. "Die in Giga Shanghai hergestellten Fahrzeuge bieten deutlich bessere Kosten. Und da die Exporte inzwischen fast die Hälfte der Produktion von Giga Shanghai ausmachen, sehen wir die Vorteile von Giga Shanghai, die sowohl ein höheres Volumen als auch höhere Margen unterstützen", fügte er hinzu.

Im Vergleich zu den Werken in Austin und Berlin beobachtete der Analyst einen geringeren Automatisierungsgrad: Während in Shanghai lediglich das Heck im Gigacast-Verfahren aus Aluminium gegossen wird, fertigt Berlin sowohl Front- als auch Heckteil auf diese Weise. Stanzen und Lackierung laufen in Shanghai jedoch vollständig automatisiert, auch der Großteil der Schweißarbeiten erfolgt maschinell. Der Ansatz spiegele Teslas Automatisierungsstrategie mit pragmatischem Augenmaß wider, so der Barclays-Analyst laut Barron's.

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Rekordzahlen aus dem größten Tesla-Werk

Die Fabrik in Shanghai gilt als größte Produktionsstätte Teslas mit einer Jahreskapazität von rund einer Million Fahrzeugen. Am 8. Dezember 2025 rollte dort das viermillionste gebaute Fahrzeug vom Band, das Werk deckt damit etwa die Hälfte der weltweiten Produktionskapazität ab und dient als wichtigste Exportbasis des Konzerns. Nach Tesla-Angaben entsteht im Schnitt alle rund 30 Sekunden ein Fahrzeug, der Lokalisierungsgrad der Bauteile liegt bei 95 Prozent, eingebunden sind über 400 Zulieferer der ersten Stufe.

Im ersten Halbjahr 2026 lieferte Shanghai laut einer Tesla-Mitteilung 468.000 Fahrzeuge aus, ein Plus von 28,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, allein im Juni waren es mit über 89.000 Einheiten ein Jahreshöchstwert. Konzernweit produzierte Tesla im zweiten Quartal 2026 nach eigenen Angaben 451.758 Fahrzeuge und lieferte 480.126 aus, das beste zweite Quartal der Firmengeschichte. Nach Daten der China Passenger Car Association exportierte Shanghai in den ersten sieben Monaten 2026 bereits 295.324 Fahrzeuge und übertraf damit die gesamte Exportmenge des Jahres 2025 um 30,6 Prozent, im Juli wurde mit 66.330 Fahrzeugen ein neuer Rekordwert erreicht. Im zweiten Quartal 2026 überstiegen die Auslieferungen aus Shanghai in andere Märkte erstmals die Inlandsauslieferungen in China.

Analystenbild für die Tesla-Aktie bleibt gemischt

Barclays-Analyst Levy bewertet die Tesla-Aktie mit Hold und einem Kursziel von 370 US-Dollar. Goldman Sachs-Analyst Mark Delaney sieht ebenfalls Hold bei einem Kursziel von 360 US-Dollar, Morgan Stanley-Experte Andrew Percoco taxiert das Papier auf 400 US-Dollar, während Rajat Gupta von JPMorgan ein Kursziel von 445 US-Dollar nennt, jeweils mit der Einstufung Hold. Der Analystenkonsens aus 25 von TipRanks erfassten Häusern fällt insgesamt optimistischer aus und lautet Buy, mit einem mittleren Kursziel von 388,85 US-Dollar und einer Spanne von 24,86 bis 505 US-Dollar.

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Tesla-Aktie im Fokus: Was die Shanghai-Einblicke für Anleger bedeuten

Für Anleger rückt damit vor allem die Frage in den Fokus, ob Tesla die Kostenvorteile der Gigafactory Shanghai nachhaltig in höhere Margen umsetzen kann. Die hohe Auslastung und der wachsende Exportanteil könnten dabei eine wichtige Rolle spielen. Gleichzeitig bleibt entscheidend, wie sich die Nachfrage nach Teslas Elektrofahrzeugen und die Investitionen in KI, Robotaxis und humanoide Roboter auf die künftige Profitabilität auswirken. Für die Tesla-Aktie liefern die Eindrücke aus Shanghai daher vor allem Hinweise auf die operative Entwicklung des Kerngeschäfts – eine unmittelbare Neubewertung des Papiers lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.

Die Tesla-Aktie zeigte sich zuletzt jedoch insgesamt positiv: Am Donnerstag schloss der Anteilsschein an der NASDAQ kräftige 2,27 Prozent stärker bei 366,20 US-Dollar. Und auch im vorbörslichen Handel am Freitag geht es mit plus 0,49 Prozent auf 368,01 US-Dollar weiter nach oben. Nicht das Elektroautogeschäft, sondern die KI-Aktivitäten inklusive Robotaxis und Roboter treiben Barron's zufolge derzeit die Tesla-Aktie an, während das Elektroautogeschäft die KI-Anstrengungen des Unternehmens weiterhin mitfinanziere.

Ob sich Levys Eindrücke aus Shanghai in den kommenden Monaten in belastbaren Kosten- und Margenzahlen niederschlagen, dürfte sich zeigen, sobald Tesla den nächsten Blick auf die China-Produktion gewährt.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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