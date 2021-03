HINTERGRUND/Engpass im Suezkanal verschärft globalen Containermangel

Von Stella Yifan Xie und Joanne Chiu

HONGKONG (Dow Jones)--Die zwischenzeitliche Blockade des Suezkanals hat eine weitere Schwachstelle in den ohnehin schon angespannten globalen Lieferketten aufgedeckt. Es existiert offenbar ein Mangel an Schiffscontainern, die für den Transport von Waren rund um die Welt benötigt werden. Dieser Mangel - der im vergangenen Jahr auftrat und in letzter Zeit anhielt - wird sich wahrscheinlich noch verschärfen, auch wenn die Ever Given, die den Kanal blockierte, jetzt freikam.

Tausende von Containern sind auf Schiffen gestrandet, die am Kanal liegen, und viele weitere befinden sich auf Schiffen, die eine Umleitung um die Südspitze Afrikas fahren, eine Reise, die etwa zwei Wochen länger dauert.

All diese Container werden nicht zum ursprünglich erwarteten Zeitpunkt in den Häfen ankommen, mit möglichen Dominoeffekten für die Importeure, Exporteure und Hersteller der Welt. "Die Hauptauswirkung der Suez-Blockade wäre die Verzögerung bei der Rückkehr von Schiffen und Containern, die aus Europa zurück [nach Asien] kommen. Und die Folgen könnten in den kommenden zwei Monaten zu spüren sein", sagt Hua Joo Tan, Analyst bei Liner Research Services in Singapur.

Häfen werden zu Nadelöhren

In der Zwischenzeit könnten die Häfen, die bereits durch die Covid-Probleme angespannt sind, noch mehr zum Nadelöhr werden, sobald der Kanal wieder geöffnet wird. Der wiedererwachte Verkehrsfluss durch den Suezkanal könnte bei einer Vielzahl von Schiffen, die hinter dem Zeitplan liegen, dazu führen, das Anlegen in kleineren Häfen zu überspringen. Sie könnten gleich größere Häfen ansteuern, um zu versuchen, die verlorene Zeit aufzuholen. Dadurch könnten sich die Warte- und Entladezeiten in einigen Häfen verlängern, da die Schiffe dort mehr Container absetzen.

Die dänische AP Moller-Maersk A/S, der weltgrößte Betreiber von Containerschiffen, erklärte zuletzt, dass das Unternehmen und seine Partner drei Schiffe im Kanal in Warteposition hätten und 29 erst noch in den Kanal einfahren müssten. Das Unternehmen leitete 15 Frachter um das Kap der Guten Hoffnung um. Laut Reedereiangaben könnte es sechs Tage oder mehr dauern, bis die komplette Schlange der zurückgebliebenen Schiffe den Kanal passiert hat, wenn er wieder voll freigegeben wird.

Container sind Zugpferde der Globalisierung

"Selbst wenn der Kanal wieder geöffnet wird, sind die Auswirkungen auf die globale Kapazität und Ausrüstung beträchtlich. Die Blockade hat bereits eine Reihe weiterer Störungen und Rückstände in der globalen Schifffahrt ausgelöst, deren Beseitigung Wochen, möglicherweise Monate, dauern könnte", prognostiziert AP Moller-Maersk.

Schiffscontainer werden Teil des Problems sein. Die riesigen Boxen, typischerweise sechs oder zwölf Meter lang, sind die Zugpferde des globalen Handels, gefüllt mit allem Möglichen, von Kaffeemaschinen über Möbel bis hin zu Industrieanlagen. Ihre Erfindung in der Mitte des 20. Jahrhunderts machte den internationalen Versand billiger und einfacher und half, die moderne Ära der Globalisierung einzuläuten.

Seit vergangenem September jedoch frustieren große Engpässe bei Containern die Exporteure, da die weltweite Nachfrage nach Gütern wie Laptops und Spielzeug während der Pandemie in die Höhe geschnellt ist. In den Häfen wurde auch noch das Personal reduziert und es damit schwieriger, die Kisten schnell zu be- und entladen. Die Durchlaufzeit hat sich teilweise verdoppelt und der Preis für den Transport stieg sprunghaft an. Einige Exporteure bemühten sich, verfügbare Container trotz höherer Kosten schon Monate im Voraus zu buchen.

Unternehmen sind Engpässe gewohnt

"Ursprünglich dachten wir, dass der Mangel an Containern nur ein kurzzeitiges Problem sei und hätten nie erwartet, dass es so lange andauern würde", sagt Zhu Guojin, Berater bei Jizhi Supply Chain Service Yiwu. In normalen Zeiten, vor der Pandemie, dauerte es in der Regel bis zu zwei Wochen, bis eine Containerbox aus dem ostchinesischen Hafen Ningbo in Los Angeles ankam. Weitere zwei Wochen nahm es in Anspruch, um nach einem fünftägigen Zwischenstopp im Hafen wieder zurückzukehren, so Zhu. In letzter Zeit dauerte es insgesamt mindestens zwei Monate.

Solange der Kanal den Verkehr innerhalb einer Woche wieder aufnehmen könne, so Zhu, sollten die Auswirkungen auf Containerverfügbarkeit und Frachtraten moderat sein. Viele Unternehmen seien recht gut vorbereitet.

Container saßen lange in westlichen Häfen fest

Dennoch bereiten sich die Häfen auf die Folgen von Container-Verspätungen und anderen Problemen vor. Modern Terminal betreibt Containerterminals im Kwai Tsing Container Port in Hongkong und schrieb in einer Stellungnahme an das Wall Street Journal, bisher keine Auswirkungen der Schließung von Suez zu verzeichnen. Aber "in den nächsten Wochen erwarten wir, dass es bei Schiffen zu Verspätungen kommen wird, die den Frachtfluss stören, was sich auf das Frachtvolumen auswirken wird, das durch Häfen in der ganzen Welt geht, einschließlich Hongkong und Festlandchina."

Ein Logistikdirektor eines globalen Einzelhändlers sagte, dass sein Unternehmen bereits unter dem Mangel von Containern leidet, den die Abriegelungen in westlichen Ländern im vergangenen Herbst verursacht hätten. Die Container wurden nicht nach Asien zurückgeschickt, da sie in den Häfen festsaßen, und die steigenden Kosten hatten sich gerade erst stabilisiert, als die Ever Given den Suezkanal blockierte, so der Logistiker.

Firmen konkurrieren um Lagerplatz für Waren

Er habe eine Nachricht von Maersk über die Umleitung von 15 Schiffen erhalten. Aber es war ihm unklar, ob sich seine Waren an Bord dieser Schiffe befinden, wann sie ankommen könnten oder ob zusätzliche Gebühren anfallen. Wenn die Schiffe nicht schnell genug nach Asien zurückkehren, werden die dort hergestellten Produkte nicht ausgeliefert werden können, und er wird mit anderen Unternehmen konkurrieren müssen, um Platz für die Lagerung der Waren zu finden, klagt er.

Wie viele Container genau verspätet in den Häfen ankommen werden, ist nicht bekannt. Allein die Ever Given ist groß genug, um 20.000 Container aufzunehmen. Insgesamt stauen sich mehr als 300 Schiffe am Kanal, ganz zu schweigen von denen, die eine Umleitung fahren.

Kontakt zu den Autorinnen: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/axw/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2021 06:45 ET (10:45 GMT)