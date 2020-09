HINTERGRUND/Für einen Tag 31 Titel im DAX - Siemens profitiert

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine Premiere ist es nicht, wenn der DAX und der Euro-Stoxx-50 am 28. September jeweils mit einer zusätzlichen Aktie berechnet werden. Grund ist die Abspaltung (Spin-Off) der Siemens-Energiesparte. Siemens Energy wird dann für einen Tag in den beiden Blue-Chip-Indizes enthalten sein. Der DAX wird dann 31 Titel enthalten, der Euro-Stoxx-50 entsprechend 51 Aktien.

In der Vergangenheit war dies zum Beispiel bereits bei Osram, Uniper und Lanxess der Fall gewesen. Grund sind die Regelwerke für die beiden Indizes, die diese Methode bei einem Spin-Off vorsehen.

Die Aufnahme von Siemens Energy in den DAX für einen Tag gewährleistet laut dem Indexbetreiber Stoxx die Abbildbarkeit des Index für Investoren. Die Aufnahme in den Index erfolge mit einem Preis von Null. Der Streubesitzfaktor und die Zahl der Aktien, mit der die Siemens Energy AG in den Index aufgenommen werde, seien durch die Aktie der Siemens AG im Index sowie dem Abspaltungsverhältnis vorgegeben.

Kurschancen bietet der Spin-Off jedoch vor allem dem abspaltenden Unternehmen, in diesem Fall also der Siemens AG. Die börsengehandelten DAX-Fonds (ETF) werden als passive Investoren am Montagabend zum Schlusskurs die Aktien von Siemens Energy verkaufen. Diese werden dann zunächst in keinem Index mehr enthalten sein, weil sie erst nach 30 Handelstagen auf die Ranglisten der Deutschen Börse für die Indizes kommen und sich erst dann für eine Index-Aufnahme qualifizieren können. Die DAX-ETFs werden den Verkaufserlös aber in die Aktien der Muttergesellschaft zurückinvestieren, in diesem Fall also in die Siemens-Aktien. Dadurch entsteht eine zusätzliche Nachfrage.

Diese ist allerdings nur vorübergehender Natur. Denn am 18. Dezember wird der DAX zum Schlusskurs neu verkettet, das heißt die Gewichte der einzelnen Mitglieder werden wieder angepasst. Dann wird Siemens sozusagen auf das Gewicht ohne Siemens Energy zurückgesetzt. Die ETFs werden deshalb dann auch ihre "überzähligen" Siemens-Aktien wieder abgeben.

Im Euro-Stoxx-50 profitieren alle vom Reset auf 50 Titel

Commerzbank Techncial Analysis and Index Research verweist darauf, dass die Handhabe im Euro-Stoxx-50 von der im DAX abweicht. Sollte der Spin-Off-Titel am Abend des ersten Handelstages in der Rangliste auf den ersten 40 Plätzen stehen, würde er im Euro-Stoxx-50 das kleinste Unternehmen ersetzen. Das ist aber normalerweise nicht der Fall.

Bei einer Index-Entnahme des Spin-Off am Abend des ersten Handelstages verkauften ETFs dann wie im DAX den Spin-Off. Sie investierten das Geld dann aber nicht nur in die Aktien der Muttergesellschaft, sondern anteilig in alle verbleibenden Euro-Stoxx-50-Mitglieder nach deren Index-Gewichtung.

