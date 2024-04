Hintertür für Windows: Aus Russland gesteuerte Schadsoftware entdeckt

Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Heute im Fokus

Superdry will sich von Börse zurückziehen. Morgan Stanley mit überraschend viel Gewinn. Bank of America verbucht Gewinnrückgang. Johnson & Johnson verzeichnet Milliardengewinn. Evonik-Ergebnis über Erwartungen. Microsoft investiert Milliardenbetrag in KI-Unternehmen G42. ProSiebenSat.1 steigert Umsatz. JPMorgan nimmt RENK-Aktie in Bewertung auf. Bayer nicht mehr größter Pharmariese Deutschlands. Beiersdorf hebt Umsatzprognose an. Schwächelnde Luxus-Nachfrage bremst LVMH.