HINWEIS/Aktien New York: Kein Handel wegen Trauerfeier für Ex-Präsident Carter

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Aktienbörsen findet am Donnerstag wegen der Trauerfeier für den Ex-US-Präsidenten Jimmy Carter kein Handel statt. Carter war am 29. Dezember im Alter von 100 Jahren gestorben. Der Demokrat saß von 1977 bis 1981 im Weißen Haus./gl/jha/