HINWEIS: Finanzmärkte in Argentinien wegen Feiertag geschlossen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Finanzmärkte in Argentinien bleiben am Montag wegen eines nationalen Feiertags geschlossen. Der Handel mit Aktien von argentinischen Unternehmen außerhalb des Landes deutet aber auf Kursgewinne als Reaktion auf den Wahlsieg des ultraliberalen Populisten Javier Milei bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag hin. Die Kursreaktion an einigen Kryptobörsen signalisiert Verluste der Landeswährung Peso, die Milei nach eigenem Bekunden abschaffen und durch den US-Dollar ersetzen will./jkr/bgf/jha/