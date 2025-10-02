DAX24.408 +1,2%Est505.653 +1,3%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,3%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.076 +0,1%Euro1,1757 +0,2%Öl64,87 -0,8%Gold3.879 +0,3%
HINWEIS: Keine Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten durch Regierungsbehörden

02.10.25 10:37 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Es werden in den USA keine Konjunkturdaten von US-Regierungsbehörden mehr veröffentlicht, solange der sogenannte "Shutdown" anhält. Dies teilten die Statistikbehörden des Arbeitsministeriums und des Handelsministeriums mit. Davon betroffen sind etwa die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die am Donnerstagnachmittag veröffentlicht werden sollten, und auch der monatliche Arbeitsmarktbericht, der ursprünglich für diesen Freitag geplant war./jsl/jha/