Hisbollah: 'Ära der Geduld' ist vorbei

03.03.26 13:42 Uhr

BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die Hisbollah im Libanon hat Israel mit einem erneuten offenen Krieg gedroht. Die "Ära der Geduld ist vorbei", sagte der hochrangige Hisbollah-Funktionär Mahmud Komati in einer Mitteilung der Organisation. Lange Zeit habe sich die Hisbollah zurückgehalten. Doch der Staat sei nicht in der Lage, das Land vor den anhaltenden israelischen Angriffen zu schützen.

"Wir können die Tötung unserer Bürger und die Zerstörung unserer Häuser nicht länger dulden", sagte Komati. Wenn Israel eine Konfrontation suche, "dann soll es ein offener Krieg sein".

Die Hisbollah hatte in der Nacht zum Montag als Reaktion auf die Tötung des iranischen obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Daraufhin begann das israelische Militär zahlreiche Ziele im Libanon anzugreifen, vor allem im Süden des Landes und in den Vororten der Hauptstadt Beirut. Diese Gebiete gehören zum Einflussgebiet der Hisbollah.

Hisbollah und Israel führten bereits im Herbst 2024 Krieg

Am Mittag griff die israelische Luftwaffe erneut in denen als Dahija bekannten Vororten an. Nach Armeeangaben soll dabei auf Kommandeure der Organisation gezielt worden. Zu den möglichen Opfern war zunächst nichts bekannt.

Im Laufe des vergangenen Tages seien mehr als 160 "Ziele der Hisbollah" im Libanon angegriffen worden seien, hieß es von der Armee. Gleichzeitig rief das israelische Militär Bewohner Dutzender Orte im Südlibanon zur Flucht auf. Für gewöhnlich folgen nach Aufrufen dieser Art erneute Angriffe. Die Hisbollah ihrerseits reklamierte erneute Angriffe auf israelische Posten für sich.

Die Hisbollah und Libanon standen bereits im Herbst 2024 in einem offenen Krieg. Daraufhin wurde eine Waffenruhe geschlossen. Israel griff jedoch nahezu täglich weiter an, weil sie der Hisbollah Verstöße vorwarf./arj/DP/stw