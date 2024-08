Hisbollah-Chef: Neue Phase im offenen Kampf erreicht

BEIRUT (dpa-AFX) - Der Konflikt in Nahost hat nach den Tötungen des Hisbollah-Kommandeurs Fuad Schukr und des Hamas-Auslandschef Ismail Hanija nach Aussagen des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah eine neue Phase erreicht. Der Generalsekretär der Hisbollah sagte bei der Beerdigung Schukrs in der libanesischen Hauptstadt Beirut per Videobotschaft: "Wir befinden uns an allen Fronten in einem offenen Kampf, der in eine neue Phase eingetreten ist." Der Feind (Israel) müsse sich auf Zorn und Rache einstellen. Die Israelis wüssten nicht, welche rote Linien sie überschritten hätten.

Israel hatte am Dienstagabend den Hisbollah-Kommandeur Fuad Schukr in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut getötet. Wenige Stunden später wurde der Auslandschef der islamistischen Hamas, Ismail Hanija, bei einem Angriff in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet. Der Iran und die Hamas beschuldigten Israel für die Tötung Hanijas und drohten umgehend mit Vergeltung. Israel hat sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert./arj/DP/jha