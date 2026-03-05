DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4400 +7,5%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.757 +6,7%Euro1,1642 +0,2%Öl81,87 -0,1%Gold5.141 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX schließt höher über 24.200 Punkten -- US-Börsen letztlich im Plus -- Bayer: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst -- Rheinmetall, NVIDIA, Moderna, Bitcoin im Fokus
Top News
Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ausblick: Kroger präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Kroger präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hisbollah-Chef: 'Wir werden uns nicht ergeben'

04.03.26 21:30 Uhr

BEIRUT (dpa-AFX) - Hisbollah-Chef Naim Kassim hat in einer ersten Ansprache seit der jüngsten Eskalation zwischen Israel und der Schiitenmiliz die Kampfbereitschaft seiner Organisation betont. "Wir werden uns dem Feind nicht ergeben", sagte er in der im Fernsehen übertragenen Rede.

Wer­bung

"Unsere Entscheidung ist Konfrontation und Widerstand bis an die äußersten Grenzen", sagte Kassim. Israel sei seiner Ansicht nach eine "existentielle Bedrohung" für die Hisbollah, den Libanon und die gesamte Region. "Was Israel getan hat, war keine Reaktion auf einen Raketenbeschuss, sondern vielmehr ein vorsätzlich geplanter Akt der Aggression", sagte er weiter. Es sei die Pflicht der Hisbollah, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den gefährlichen Kurs fortgesetzter israelischer Aggression zu stoppen.

Israel: Hisbollah hat sich für Krieg mit Israel entschieden

Ein israelischer Armeesprecher erklärte wiederum am Abend, die Hisbollah habe sich für einen Krieg mit Israel entschieden. Seinen Angaben zufolge hat der Iran die Miliz massiv unter Druck gesetzt, in den Konflikt einzugreifen. Die Hisbollah stelle iranische Interessen über das Wohl der libanesischen Zivilbevölkerung, sagte der Sprecher.

Israels Armee versucht laut eigenen Angaben, Unbeteiligte bei ihren Angriffen auf die Hisbollah im Libanon zu schonen. Das israelische Militär kämpfe gegen die Schiitenorganisation, um israelische Zivilisten vor deren Angriffen zu schützen, erklärte der Armeesprecher weiter.

Wer­bung

Die Hisbollah hatte in der Nacht zu Montag als Reaktion auf die Tötung des iranischen obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei Raketen auf Israel abgefeuert. Seitdem greift das israelische Militär wieder im größeren Umfang im Libanon an. Auch die Hisbollah schießt weiter Raketen auf israelische Ziele.

Kassim rief zudem die Gegner der Bewegung im Libanon dazu auf, der Organisation nicht in den Rücken zu fallen. Der Regierung warf er vor, die Hisbollah verraten zu haben./arj/DP/jha