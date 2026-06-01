Hisbollah: Iran machte Zusagen zu Israels Abzug aus dem Libanon

BEIRUT/TEHERAN (dpa-AFX) - Die Hisbollah-Miliz hat vom Iran nach eigener Darstellung Zusagen erhalten mit Blick auf einen Abzug der israelischen Armee aus dem Libanon. Der Iran habe der Hisbollah "sehr klar" zugesichert, dass man ein Abkommen mit den USA nur unterzeichne, wenn dieses einen Abzug Israels aus dem Libanon enthalte. Das sagte ein ranghoher Funktionär der Hisbollah der Deutschen Presse-Agentur. Die Frage sei eine der "obersten Prioritäten" für den Iran - dem wichtigsten Unterstützer der Hisbollah.

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Der Nachrichtensender Al Jazeera berichtete, bei dieser Zusage des Irans an die Hisbollah gehe es um die nächste Phase der Verhandlungen mit den USA. Ein Abzug Israels aus dem Nachbarland werde zur Bedingung für die Gespräche gemacht - "nicht unbedingt für die erste Phase, aber als ein Endpunkt".

Auch israelische Beobachter mutmaßten, bei der Zusage gehe es um ein mögliches endgültiges Abkommen zwischen den USA und dem Iran und nicht um das Rahmenabkommen, das am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll.

Israel will Truppen im Libanon halten "so lange wie nötig"

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Montagabend bekräftigt, Israels Armee werde in "Sicherheitszonen" im Gazastreifen, im Südlibanon und in Syrien bleiben, "so lange wie nötig".

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Hisbollah-Chef Naim Kassim teilte mit, der Iran habe das "umgehende und dauerhafte Ende der Militäreinsätze an allen Fronten, darunter auch im Libanon, sichergestellt". Dies sei die "erste und grundlegende Klausel" im Rahmenabkommen zwischen Washington und Teheran im Iran-Krieg. "Der Iran hat der Hisbollah und dem Libanon alles gegeben und im Gegenzug nichts genommen", teilte Kassim mit./jot/DP/men