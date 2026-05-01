DAX24.339 -1,3%Est505.912 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,05 -0,7%Nas26.168 +1,4%Bitcoin67.908 -0,4%Euro1,1774 +0,4%Öl101,7 -1,7%Gold4.712 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 RENK RENK73 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
DAX in KW 19: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 19: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Allianz-Aktie zeitweise DAX-Schlusslicht - Das steckt hinter dem schwachen Kurs Allianz-Aktie zeitweise DAX-Schlusslicht - Das steckt hinter dem schwachen Kurs
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Historische Niederlage für Labour in Wales zeichnet sich ab

08.05.26 17:47 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die jahrzehntelange Dominanz der Labour-Partei in Wales findet ersten Ergebnissen der Regionalwahl zufolge ein bitteres Ende. Die Sozialdemokraten von Premierminister Keir Starmer landeten bei der Wahl zum walisischen Regionalparlament, dem Senedd, nach ersten Ergebnissen nur auf Platz drei. Ein solches Ergebnis gilt als historisch: Damit endet die 27-jährige Regierungszeit und die mehr als 100 Jahre andauernde Serie von Wahlsiegen der Labour-Partei im Westen Großbritanniens.

Stärkste Kraft wurde die Unabhängigkeitspartei Plaid Cymru vor den Rechtspopulisten von Reform UK, die auf dem zweiten Platz landeten. Erstmals in der Geschichte dürften damit alle selbstverwalteten britischen Landesteile (Schottland, Wales und Nordirland) von Unabhängigkeitsparteien angeführt werden. Ein Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs bedeutet das zwar noch lange nicht - die Kräfte, die darauf hinarbeiten, sind jedoch gestärkt.

In Schottland zeichnet sich ein ähnlich schlechtes Bild für Labour ab, dort gewinnt die Unabhängigkeitspartei SNP ersten Ergebnissen nach deutlich.

Herbe Niederlage auch in England

Auch bei den Kommunalwahlen in England fuhr die Labour-Partei ein desaströses Ergebnis ein. Die Partei Reform UK von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage errang aus dem Stand Hunderte Mandate, während Labour Hunderte verlor. Auch die oppositionellen Konservativen mussten herbe Verluste hinnehmen.

Der britische Superwahltag gilt damit als weiterer Rückschlag für den ohnehin schon angezählten Premierminister Starmer, der sich aber weiter kämpferisch gibt. "Ich werde nicht davonlaufen und das Land ins Chaos stürzen", sagte er dem Sender Sky News nach den ersten Ergebnissen aus England./pba/DP/men