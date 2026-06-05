Historischer Börsengang

SpaceX wagt den historischen Sprung aufs Parkett und lässt die Wall Street beben. Doch ist das größte Börsendebüt der Geschichte ein Jahrhundert-Investment oder nur ein gefährlicher Hype?

• Rekord-IPO mit rund 75 Milliarden US-Dollar Emissionsvolumen

• Hohe Erwartungen an Starlink, Raumfahrtgeschäft und KI-Strategie

• Unternehmen weiter defizitär



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Mit dem heutigen Läuten der Eröffnungsglocke an der Technologiebörse NASDAQ hat das Raumfahrt- und Technologieunternehmen SpaceX sein viel beachtetes Börsendebüt gegeben. Der Gang aufs Parkett gilt aufgrund des enormen Volumens als einer der bedeutendsten Meilensteine an den Finanzmärkten der letzten Jahre. Bereits in den ersten Handelsminuten zeichnete sich ein reges Interesse der Marktteilnehmer ab. Der erste festgestellte Kurs der SpaceX-Aktie lag bei 150 US-Dollar und notierte damit deutlich über dem ohnehins ambitionierten Ausgabepreis von 135 US-Dollar. Die hohe Nachfrage spiegelte sich auch im weiteren Verlauf des ersten Handelstages wider, an dem das Papier zuletzt bei 162,90 US-Dollar gehandelt wurde.

Historische Dimensionen an der Wall Street

Die Dimensionen dieses Börsengangs setzen neue Maßstäbe auf dem Parkett. Mit einer Bewertung, die sich bereits im Vorfeld im Billionenbereich bewegte, reiht sich das Unternehmen mit seinem erfolgreichen Debüt direkt in die Riege der weltweit wertvollsten börsennotierten Konzerne ein. Hinsichtlich des Emissionsvolumens zieht SpaceX damit an früheren historischen Börsengängen wie dem des Energiegiganten Aramco vorbei.

Dieses große Interesse der Marktteilnehmer lässt sich vor allem auf die ausgeprägte Marktposition des Unternehmens zurückführen. Als führender Akteur im Bereich der kommerziellen Trägerraketen und mit der Dynamik des Satelliten-Internetnetzwerks Starlink im Rücken bietet der Konzern ein Geschäftsmodell, für das es in dieser Kombination auf dem traditionellen Aktienmarkt derzeit kaum ein direktes Vergleichsstück gibt.

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Die Triebfedern des Erfolgs und die Rolle von KI

Analysten führen den erfolgreichen Börsengang vor allem auf das Vertrauen in die langfristige Vision und die jüngsten strategischen Weichenstellungen zurück. Neben dem etablierten Raketengeschäft und den wiederverwendbaren Falcon- und Starship-Systemen hat insbesondere die Integration der künstlichen Intelligenz rund um die Übernahme von xAI und das Grok-Ökosystem die Fantasie der Anleger beflügelt. Die Idee, weltraumgestützte Rechenzentren mit modernster KI-Infrastruktur zu verbinden, gilt an der Wall Street nun als das nächste große Wachstumsfeld. Dass der Konzern trotz hoher Investitionskosten und operativer Verluste in manchen Sparten derart enthusiastisch aufgenommen wird, zeigt, dass der Markt bereit ist, für visionäre Technologie und die Vormachtstellung im All eine immense Prämie zu zahlen. Für Elon Musk ist dieser Tag daher als Bestätigung seiner unternehmerischen Ambitionen und Visionen zu werten.

Sollten Anleger einsteigen oder auf einen Rücksetzer warten?

Angesichts des Kursfeuerwerks am ersten Handelstag stehen Privatanleger nun vor der Frage, ob sich der Einstieg auf diesem extrem hohen Niveau lohnt. Marktbeobachter raten zu einem besonnenen, aber durchaus optimistischen Vorgehen. Wer langfristig an die fundamentale Disruption der Raumfahrt- und Telekommunikationsbranche glaubt, für den bleibt die Aktie trotz des fulminanten Starts ein Basisinvestment im Tech-Sektor. Allerdings zeigt die Historie solch gigantischer IPOs, dass auf die erste Euphoriewelle häufig Gewinnmitnahmen folgen. Konservative Anleger sollten daher nicht dem FOMO-Effekt (Fear Of Missing Out) erliegen, sondern eine Stabilisierungsphase abwarten. Eine bewährte Strategie in diesem Szenario ist der Einstieg über gestaffelte Zukäufe, um vom sogenannten Cost-Average-Effekt zu profitieren, falls die Aktie in den kommenden Wochen konsolidieren sollte.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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