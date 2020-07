"Historischer Tag" - EU-Gipfel beschließt Finanzpaket von 1,8 Billionen Euro

- von Andreas Rinke und Jan Strupczewski

Brüssel/Berlin (Reuters) - Nach mehr als vier Tagen zäher Verhandlungen haben sich die EU-Staaten im Kampf gegen die Corona-Krise auf das größte Finanzpaket in ihrer Geschichte geeinigt.

Die am frühen Dienstagmorgen erzielte Vereinbarung hat ein Volumen von insgesamt rund 1,8 Billionen Euro. Sie sieht vor, dass besonders schwer von der Pandemie betroffenen EU-Staaten mit einem 750 Milliarden Euro schweren Aufbaufonds wieder auf die Beine geholfen werden soll. 390 Milliarden Euro davon werden als Zuschüsse gezahlt, 360 Milliarden als Kredite. Daneben wurde der EU-Haushaltsrahmen von 2021 bis 2027 mit einem Umfang von über einer Billion Euro beschlossen. Deutschland kann damit einen ersten Erfolg in seiner Anfang Juli begonnenen EU-Ratspräsidentschaft vorweisen. "Europa hat gezeigt, dass es in einer besonderen Situation bereit ist, neue Wege zu gehen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Dies ist ein historischer Tag für Europa", betonte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. An den Finanzmärkten wurde die Einigung positiv aufgenommen. Der Euro stieg auf den höchsten Stand seit vier Monaten.

Am 5. Tages des Verhandlungsmarathons gelang den Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder endlich der Durchbruch, nachdem es vor allem am Sonntag erhitzte Debatten zwischen verschiedenen Lagern gegeben hatte. Einige Nordstaaten wie Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden hatten Konditionen für die Milliardenhilfe aus dem Aufbaufonds gefordert, was Südstaaten wie das stark von der Pandemie betroffene Italien zunächst vehement ablehnten. Nun fand man einen Kompromiss, bei dem EU-Kommission, nationale Regierungen und EU-Rat letztlich zusammen über die Auszahlung entscheiden müssen.

Zwischen Ost und West wiederum hatte es zum Teil zudem erbitterte Debatten über die Verankerung des Prinzips der Rechtsstaatlichkeit an die Auszahlungen aus dem EU-Haushalt gegeben. Hier einigte man sich am Dienstagmorgen auf eine Formulierung, die das Rechtsstaatsprinzip im Zusammenhang mit EU-Zahlungen betont - letztlich aber zunächst der EU-Kommission den Auftrag erteilt, genaue Vorschläge vorzulegen, wie man die Prinzipien einhalten kann. Der Streit ist also zum Teil vertagt worden.

Die 27 EU-Regierungen beschlossen zudem, dass die EU eigene Einahmen erhält. Am 1. Januar 2021 soll etwa eine Plastiksteuer eingeführt werden. Zur Finanzierung des Aufbaufonds, soll die EU-Kommission Anleihen aufnehmen. Macron nannte es eine Wende, dass nun gemeinsame Schulden gemacht würden und sich der Etat der EU durch den Aufbaufonds in den kommenden Jahren fast verdoppelt habe. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, damit sei die Aussicht auf die Erholung der Wirtschaft gewachsen.

Der Gipfel hatte am Freitag begonnen und sollte eigentlich am Samstag enden, war aber wegen der zähen Verhandlungen wiederholt verlängert worden. Er war geprägt nicht nur von der Sorge um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus, sondern auch der Debatte über neue Wege in der EU-Finanzpolitik, die Deutschland und Frankreich vor dem Treffen abgesteckt hatten: Von ihrem ursprünglichen Vorschlag, den von Corona betroffenen Staaten 500 Milliarden Euro Zuschüsse zu zahlen, blieben am Ende 390 Milliarden übrig. Aber auch die Nordstaaten akzeptieren am Ende sowohl das Prinzip eines Sondertopfes als auch, dass die EU-Kommission erstmals in großen Umfang Anleihen zugunsten von Mitgliedsländern aufnehmen kann. Die Schulden sollen bis 2058 zurückgezahlt werden.

Nach der Einigung auf dem EU-Gipfel muss nun die Zustimmung des Europäischen Parlaments eingeholt werden. Danach müssen die nationalen Parlamente zustimmen. Merkel hatte auf Eile gedrungen, damit die Corona-Hilfen 2021 schnell fließen können.