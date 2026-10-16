Hit: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

16.10.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,20 Prozent auf 1,11 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,12 Milliarden JPY gelegen.

Hit hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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