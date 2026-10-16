Hit: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Hit hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,20 Prozent auf 1,11 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,12 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.net
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