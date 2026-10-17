DAX 25.623 +0,9%ESt50 6.204 +0,6%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,68 -2,9%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 72.426 -0,1%Euro 1,1239 ±0,0%Öl 109,9 +3,7%Gold 4.165
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Hitze und Feuer in Südkalifornien - einige Häuser brennen ab

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Ein schnell um sich greifendes Feuer in Südkalifornien hat nach Angaben der Feuerwehr mindestens sechs Häuser beschädigt oder zerstört. Das sogenannte Norte-Feuer bei San Clemente, rund 90 Kilometer südlich von Los Angeles, sei am Freitag innerhalb weniger Stunden auf eine Fläche von rund zwei Quadratkilometern angewachsen, teilte Feuerwehr-Chef Mark Backoff im Bezirk Orange County mit. Anwohner wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen.

Werbung

Mehr als 500 Helfer waren gegen die Flammen im Einsatz. Ein Feuerwehrmann musste wegen Hitzeerschöpfung behandelt werden, hieß es. Die Temperaturen in Südkalifornien kletterten stellenweise auf über 30 Grad Celsius an. Für einige Regionen hat die Wetterbehörde Santa-Ana-Winde vorhergesagt - das sind starke, trockene Winde, die Feuer schnell vorantreiben können.

Der zuständige Energieversorger Southern California Edison schaltete in besonders gefährdeten Gebieten vorsorglich den Strom ab. Heftige Windböen können Strommasten und Leitungen beschädigen und Funken auslösen. Dies hatte in der Vergangenheit wiederholt Brände verursacht./mub/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.