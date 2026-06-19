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DHL-Aktie im Blick: Post reagiert mit Hitzeschutzmaßnahmen für Zusteller

21.06.26 19:01 Uhr
DHL-Aktie im Fokus: So schützt die Post ihre Zusteller vor der Sommerhitze | finanzen.net

Für die 111.400 Zusteller der Deutschen Post in der Republik ist die Flucht ins womöglich kühlere Homeoffice bei Sommerhitze keine Option.

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Ihr Arbeitgeber rät daher zu schützenden Langarmshirts und zu "Post-Caps" für den Kopf. "Auch Bermudas können in unserem Katalog für Unternehmensbekleidung bestellt werden", teilte die DHL in Frankfurt am Main mit.

Sie empfiehlt zudem ihren Zustellerinnen und Zustellern, Sonnencreme aufzutragen, genug Wasser zu trinken - auch ohne Durst - und möglichst häufig den Schatten aufzusuchen, besonders jetzt, "wenn Pakete mit einem Gewicht von bis zu 31,5 Kilogramm bei 30 Grad und mehr transportiert und zugestellt werden".

/jaa/DP/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: AIF, Markus Mainka / Shutterstock.com

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