HKS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

14.10.26 06:35 Uhr

HKS hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 134,33 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 53,50 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,80 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,38 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 426,58 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 255,45 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,16 Prozent auf 9,89 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 8,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net