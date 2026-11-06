HMH A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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HMH A hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HMH A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 171,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 217,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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