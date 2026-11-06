HMH A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

06.11.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HMH A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 171,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 217,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.

HMH A hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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