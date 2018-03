HNA macht bei Bordverpflegungsfirm Gategroup Kasse

Die Schweizer Bordverpflegungsfirma gab in der Nacht auf Donnerstag den Startschuss für die Rückkehr an die Schweizer Börse SIX. Auf Basis der angepeilten Preisspanne von 16 bis 21 Franken je Aktie wäre der Weltmarktführer nach der Transaktion 2,1 bis 2,6 Milliarden Franken (1,8 bis 2,2 Milliarden Euro) wert. Der Deutsche-Bank -Großaktionär HNA hatte Gategroup Ende 2016 für 1,4 Milliarden Franken übernommen.

Der bislang größte Schweizer Börsengang in diesem Jahr soll der HNA bis zu 1,3 Milliarden Franken in die Kasse spülen. Das auf der chinesischen Insel Hainan ansässige Konglomerat will gut ein Drittel der Gategroup-Anteile behalten. Eine Kapitalerhöhung im Zuge der Transaktion soll den Schweizern zudem etwa 350 Millionen Franken einbringen. Der Handelsstart ist für den 27. März geplant. Das Unternehmen mit Sitz in Glattbrugg beim Flughafen Zürich ging 2001 aus der zusammengebrochenen Fluggesellschaft Swissair hervor. Im vergangenen Jahr erzielte Gategroup bei einem Umsatz von 4,6 Milliarden Franken einen Gewinn von 85,2 Millionen Franken. Der Rivale der Lufthansa-Tochter LSG Sky Chef und von kleineren Anbietern wie SATS aus Singapur oder die österreichische Do&Co beschäftigt weltweit rund 43.000 Mitarbeiter.

HNA will sich nach einer milliardenschweren Einkaufstour wieder von Investments trennen, um seine Liquidität zu verbessern. Mitte Februar wurde die Beteiligung an der Deutschen Bank abermals gesenkt. Und auch seine Beteiligung an der US-Hotelkette Park Hotels & Resorts wollen die Chinesen abgeben. Insidern zufolge soll HNA auch die milliardenschwere Abspaltung einer zweiten Schweizer Tochtergesellschaft vorbereiten: Einen Börsengang oder Verkauf des Flugzeugabfertigers Swissport.

RUN AUFS BÖRSENPARKETT

Gategroup hat als dritter Aspirant den Sprungs auf Zürcher Börsenparkett noch vor Ostern angekündigt. Der Sensorhersteller Sensirion und die Medizintechnikfirma Medartis peilen ihr Debüt am 22. beziehungsweise 23. März an. Noch nicht näher spezifizierte Börsenpläne hegt außerdem das soziale Netzwerk Asmallworld. Insidern zufolge sollen zudem die Logistikfirma Ceva und die Pharmafirma Polyphor in den Startlöchern stehen.

Zürich (Reuters)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, zvg, gategroup