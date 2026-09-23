HNO International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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HNO International stellte am 21.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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