HNR Acquisition stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

15.10.26 06:35 Uhr

HNR Acquisition lud am 13.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,11 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HNR Acquisition ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,110 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 4,6 Millionen USD, gegenüber 4,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,15 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net