HNR Acquisition verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

15.10.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat HNR Acquisition 4,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,11 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HNR Acquisition ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,110 USD in den Büchern gestanden.

HNR Acquisition hat am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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