HNR Acquisition verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
HNR Acquisition hat am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,11 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HNR Acquisition ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,110 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat HNR Acquisition 4,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.net
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