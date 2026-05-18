AIXTRON profitiert von KI-Nachfrage und neuem Großauftrag - Mehrjahreshoch im Blick
Die Aktien von AIXTRON haben am Dienstag positiv auf die Bestellung mehrerer ihrer sogenannten MOCVD-Systeme von Lumentum reagiert.
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Der Chipindustrie-Ausrüster AIXTRON SE hat einen bedeutenden Auftrag erhalten: Lumentum, ein weltweit führender Anbieter von optischen und photonischen Technologien für künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Rechenzentren, hat mehrere MOCVD-Systeme vom Typ G10-AsP bestellt. Wie das Unternehmen am Dienstag in Herzogenrath mitteilte, spiegelt die Bestellung die wachsende Nachfrage nach Lasern und Detektoren auf Indiumphosphid-Basis (InP) wider. Diese Komponenten sind für das rasante Wachstum groß angelegter KI-Rechenzentrumsnetzwerke unverzichtbar. Finanzielle Details des Deals wurden nicht bekanntgegeben.
AIXTRON-Aktie nimmt Mehrjahreshoch in den Blick
Die AIXTRON-Aktie reagierte prompt und positiv auf die Nachrichten. Auf XETRA geht es zeitweise 1,71 Prozent auf 51,22 Euro nach pben. Damit bleibt das 25-Jahres-Hoch von 55,28 Euro, das sie erst in der vergangenen Woche erreicht wurde, zwar im Blick, aber außer Reichweite. Das Papier ist wegen des Booms der Halbleiterbranche infolge des KI-Hypes bereits seit längerer Zeit extrem gefragt: Seit Ende 2025 hat sich der Kurs fast verdreifacht, in den vergangenen zwölf Monaten sogar mehr als vervierfacht. Der Börsenwert des Unternehmens liegt inzwischen bei fast sechs Milliarden Euro.
dpa-AFX
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Bildquellen: AIXTRON SE