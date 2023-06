Hochbahn legt bei Umsatz und Fahrgastzahlen zu

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburger Hochbahn hat im vergangenen Jahr bei Umsatz und Fahrgastzahlen zugelegt. Die Zahl der Menschen in den Bussen und U-Bahnen stieg 2022 zum Vorjahr um rund 100 Millionen auf 384 Millionen, wie der Aufsichtsratsvorsitzende und Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) sowie Hochbahn-Vorstandschef Henrik Falk am Donnerstag sagten. Auch in diesem Jahr zeige der Trend weiter nach oben: Auf das bisherige Jahr bezogen liege man bereits bei 97 Prozent des letzten Vor-Corona-Jahres 2019, in dem die Hochbahn am Ende 462 Millionen Fahrgäste gezählt hatte. Vergleiche man die Zahlen von Anfang Mai, liege man bereits wieder auf Vorkrisenniveau.

Der Umsatz legte den Angaben zufolge 2022 um 12 Prozent auf 492,8 Millionen Euro zu. Das waren nur noch acht Prozent weniger als im Rekordjahr 2019. Der Betrag, den Hamburg zum Ausgleich der Verluste des städtischen Unternehmens direkt aufwenden musste, stieg zum Vorjahr um 11,5 Millionen Euro auf die neue Rekordsumme von 162 Millionen Euro. Die Zuschüsse sind eingeplant, um die Mobilitätswende in der Stadt zu schaffen. Zudem erhielt die Hochbahn 101,5 Millionen Euro aus dem Corona-Rettungsschirm sowie 60-Millionen Euro vom Bund zur Kompensation der Kosten für das 9-Euro-Ticket./fi/DP/ngu