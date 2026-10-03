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Hochbahn-Vorstand zur U5 in Hamburg: '2040 ist noch realistisch'

HAMBURG (dpa-AFX) - Hochbahn-Vorstandssprecher Jens-Günter Lang bewertet die U5-Fertigstellung bis 2040 trotz eines verzögerten Planfeststellungsverfahrens als umsetzbar. "2040 ist noch realistisch", sagte Lang in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Die Hochbahn errichtet mit der U5 eine neue Linie, die den Osten und den Westen Hamburgs verbinden soll. Das 2040-Ziel bezieht sich auf die geplante Strecke bis zu den Arenen.

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Jüngst war nach Bericht des "Hamburger Abendblatts" bekanntgeworden, dass die Hochbahn den Planfeststellungsbeschluss für den zweiten Bauabschnitt (City Nord-Jarrestraße) später als geplant erwartet. "Wir rechnen damit, dass im dritten Quartal 2027 der Planfeststellungsbeschluss für den zweiten U5-Abschnitt vorliegt", sagte Lang. Die Hochbahn hatte mit dem Beschluss, der für den regulären Baubeginn des Abschnitts gebraucht wird, 2026 gerechnet.

Lang sagte, die einzelnen Bauabschnitte seien unabhängig voneinander. "Dadurch haben wir die große Freiheit, Baureihenfolgen zu ändern und Arbeiten vorzuziehen." Lang weiter: "Auf einzelnen Baustellen kann es Verschiebungen geben, aber die können wir aufholen."

Die Hochbahn erweitert die bestehende U4 im Hamburger Osten. Des Weiteren plant die Hochbahn, die U4 ab der bisherigen Endhaltestelle Elbbrücken Richtung Süden über die Elbe zur geplanten Haltestelle Moldauhafen zu führen. Lang sagte, das Planfeststellungsverfahren dauere an. "Wir erwarten den Planfeststellungsbeschluss Mitte 2027. Der Bau könnte nach der Ausschreibung Ende 2027 oder Anfang 2028 beginnen."

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Diskutiert wird, die U4 bis Hamburg-Wilhelmsburg zu verlängern. Eine Trasse bis Wilhelmsburg-Mitte sei machbar, berichtete Lang. Die Hochbahn habe aber noch nicht mit der Planung von Entwürfen begonnen. Noch liege das Thema bei der Verkehrsbehörde./lkm/DP/zb

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