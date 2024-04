Hochrangige Delegation aus China reist nach Nordkorea

PEKING (dpa-AFX) - China hat angekündigt, eine hochrangige Delegation in das isolierte Nachbarland Nordkorea für einen mehrtägigen Besuch zu schicken. Auf Einladung Pjöngjangs führe Zhao Leji, ein chinesischer Top-Politiker aus dem engeren Führungskern der Kommunistischen Partei Chinas, die Gruppe vom 11. bis 13. April an, wie Außenamtssprecherin Mao Ning am Dienstag in Peking mitteilte. Anlass des Besuchs sei die Eröffnung der Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Er zeige, welche Wichtigkeit China den Beziehungen mit Nordkorea beimesse, sagte sie.

Der Besuch kommt zu einer Zeit, in der Nordkorea daran arbeitet, seine Zusammenarbeit mit anderen Ländern wie zuletzt mit Russland zu erhöhen. China ist ein wichtiger Verbündeter der selbst ernannten Atommacht unter Machthaber Kim Jong Un, die immer wieder mit Raketentests für Spannungen auf der koreanischen Halbinsel sorgt. Peking kommentiert diese in der Regel nicht direkt und verweist auf seine Haltung, dass nur Frieden und Stabilität auf der Halbinsel im Interesse aller liege.

Nach UN-Angaben vom Februar ist China weiter der mit Abstand größte Handelspartner Nordkoreas. Ausgenommen von sanktionierten Waren einschließlich Waffenlieferungen hatte Nordkorea zudem seinen Handel mit Russland ausgebaut./jon/DP/nas