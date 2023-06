Hochrangiges Treffen zwischen Schweden und Türkei vor Nato-Gipfel

VILNIUS (dpa-AFX) - Die Nato plant angesichts der türkischen Blockade des schwedischen Bündnisbeitritts noch vor ihrem Gipfel im Juli ein Treffen zwischen hochrangigen Vertretern aus Schweden, Finnland und der Türkei. Das kündigte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag auf einer Pressekonferenz in Litauen an. Teilnehmen sollen Außenminister, Geheimdienstchefs und nationale Sicherheitsberater der Länder, wie Stoltenberg sagte. Ziel sei es, Fortschritte bei der Vollendung des schwedischen Nato-Beitritts zu machen.

Er habe am Sonntag mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gesprochen und stehe auch in Kontakt mit den Regierungen in Stockholm und Helsinki, sagte Stoltenberg. Man habe vereinbart, vor dem Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius ein hochrangiges Treffen in Brüssel einzuberufen.

Vor dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte Schweden im Mai 2022 ebenso wie Finnland die Mitgliedschaft in der Nato beantragt. Finnland ist seit Anfang April bereits Mitglied, Schweden fehlt dagegen weiter die Zustimmung der Türkei und Ungarns.

Ankara blockiert den schwedischen Beitritt vor allem unter Verweis darauf, dass Schweden unzureichend gegen "Terrororganisationen" vorgehe. Es gab immer wieder Treffen zwischen Vertretern der Länder, um die türkische Blockade zu lösen, zuletzt Mitte Juni in Ankara. Erdogan hatte die Zustimmung zu Schwedens Aufnahme bis zum Nato-Gipfel damals in Zweifel gezogen./trs/DP/nas