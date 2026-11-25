Hochrechnung

Citi schätzt den Absatz von GTA VI nach drei Tagen auf eine Rekordmarke, doch Take-Two selbst hat dazu keine Zahl genannt, was zählt also?

• Die tatsächlichen Verkaufszahlen und der Erfolg des Online-Modus werden im nächsten Quartalsbericht von Take-Two erwartet, wobei besonderes Augenmerk auf die Nutzerzahlen und Umsätze in GTA Online gelegt wird.

• Der Start von GTA VI war deutlich stärker als erwartet, mit einem Verhältnis zwischen Verkaufszahlen nach drei Tagen und dem ersten Tag von 1,4, im Vergleich zu 1,25 bei GTA V, was auf einen erfolgreichen Verkaufsstart hindeutet.

• Eine Citi-Schätzung prognostiziert, dass GTA VI in den ersten drei Tagen 45,5 Millionen Mal verkauft wurde, basierend auf Sonys Spielzeitdaten und Annahmen zur Verkaufsaufteilung zwischen PlayStation und Xbox.

Eine Schätzung von Citi setzt neue Maßstäbe für den GTA-Start

Sonys Spielzeitdaten liefern die Grundlage der Hochrechnung

Oppenheimer erwartete für die ersten drei Tage mit rund 20 Millionen Einheiten deutlich weniger

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Citi schätzt, dass sich GTA VI in den ersten drei Tagen 45,5 Millionen Mal verkauft hat. Dabei handelt es sich jedoch um keine Angabe von Take-Two, sondern eine Hochrechnung aus Sonys Spielzeitdaten. Die Take-Two-Aktie gab im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Mittwoch 1,53 Prozent auf 217,03 US-Dollar nach, nachdem sie in den vier Wochen davor fast 13 Prozent zugelegt hatte.

Wie Citi auf 45,5 Millionen kommt

Ausgangspunkt der Rechnung sind laut investing.com Daten von Sony. Der Konzern teilte am Dienstag mit, dass PS5-Spieler bis zum 22. November zusammen 683 Millionen Stunden in Grand Theft Auto VI verbracht haben. Im Schnitt kam jeder Spieler auf 17,4 Stunden.

Daraus leitet Citi ab, dass allein auf der PS5 rund 34,1 Millionen Exemplare verkauft wurden. Unter der Annahme, dass 75 Prozent der Verkäufe auf PlayStation und 25 Prozent auf Xbox entfallen, ergibt sich nach Einschätzung von Citi ein Gesamtabsatz von 45,5 Millionen Einheiten. Die Aufteilung ist eine Annahme, keine Messung. Die Zahl bleibt damit eine Hochrechnung, solange Take-Two keinen eigenen Absatz nennt.

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Starker Start, aber ohne Take-Two-Zahl

Take-Two meldete für den ersten Verkaufstag am 19. November Einzelhandelsumsätze von 3,79 Milliarden US-Dollar und nannte es den größten Unterhaltungsstart der Geschichte. Zudem wurden vor Veröffentlichung 32,5 Millionen Einheiten verkauft. Zum Absatz danach gibt es keine Unternehmensangabe.

Citi verweist auf das Verhältnis zwischen dem Absatz nach drei Tagen und dem des ersten Tages. Bei GTA V lag es beim rund 1,25-Fachen, bei GTA VI beim 1,4-Fachen. Das höhere Verhältnis deutet laut Citi auf einen stärkeren Start hin und ist ein ermutigendes Signal für die Gesamtverkäufe und die Nutzung von GTA Online. Die Erwartungen vor dem Start lagen deutlich tiefer: Oppenheimer-Analyst Martin Yang rechnete am 18. November mit rund 20 Millionen Einheiten in drei Tagen.

Warten auf nächsten Quartalsbericht

Für die Take-Two-Aktie rückt damit der nächste Quartalsbericht in den Fokus. Das dritte Geschäftsquartal endet am 31. Dezember und umfasst den gesamten Startzeitraum von GTA VI. Entscheidend wird, ob Take-Two dort erstmals eigene Absatzzahlen nennt und ob diese in der Größenordnung der Citi-Schätzung liegen. Erst dann lässt sich belastbar einordnen, wie weit der Start die Erwartungen von Oppenheimer tatsächlich übertroffen hat.

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Mindestens ebenso wichtig für die längerfristige Entwicklung ist GTA Online. Citi wertet den starken Start ausdrücklich als ermutigendes Signal für die Nutzung des Onlinemodus, der über Jahre hinweg wiederkehrende Umsätze liefern kann. Angaben von Take-Two zu Spielerzahlen und Ausgaben in GTA Online dürften deshalb genau beobachtet werden.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.