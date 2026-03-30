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Beiersdorf-Aktie fester: Analyst sieht nur moderates Aufwärtspotenzial

31.03.26 09:26 Uhr
Beiersdorf-Aktie fester: Analyst hebt Rating an, bleibt aber vorsichtig | finanzen.net

UBS sieht nach Kursrückgang begrenztes Potenzial, dämpft aber Erwartungen an das Wachstum.

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Die Schweizer Großbank UBS hat Beiersdorf von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 90 auf 80 Euro gesenkt. Selbst unter Berücksichtigung einer Margenkorrektur habe die Aktie angesichts der Schwäche seit Jahresbeginn ein bescheidenes Aufwärtspotenzial, schrieb Guillaume Delmas in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Er bleibe aber mit Blick auf das Wachstum sehr vorsichtig - die Risiken hielten sich in Grenzen, doch auch Kurstreiber seien nicht in Sicht. Die anstehenden Quartalszahlen dürften einen schwierigen Jahresstart des Konsumgüterkonzerns belegen. Delmas senkte seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2026 und 2027.

Auf XETRA steht das Beiersdorf-Papier zeitweise 0,24 Prozent höher bei 76,60 Euro.

/rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Beiersdorf AG, Lukassek / Shutterstock.com

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