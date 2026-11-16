WACKER CHEMIE-Aktie legt zu: Barclays stuft hoch
Die Aktien von WACKER CHEMIE haben am Montag Rückenwind von Analysten bekommen.
Werte in diesem Artikel
Auf der Handelsplattform Tradegate legten sie im Vergleich zum Xetra-Freitagsschluss um zwei Prozent zu. Barclays-Expertin Katie Richards stufte WACKER auf "Overweight" hoch und sprach von geringen Markterwartungen 2027. Dabei sieht sie überproportionale Chancen im Polysilizium-Geschäft und mögliche EU-Unterstützung bei den Silikonen.
Grundsätzlich sieht Richards die Chemiebranche nach der abgelaufenen Berichtssaison durchwachsen. Die Preise hielten sich, die Absatzvolumina nähmen ab. Die Analystin setzt daher noch stärker auf die Auswahl von Einzelwerten.
Den Schweizer Chemiekonzern Clariant stufte sie auf "Equal Weight" ab, die Aktien büßten vorbörslich mehr als anderthalb Prozent ein. Für den belgischen Branchenkollegen Solvay ging es nach einer Hochstufung auf "Equal Weight" dagegen aufwärts.
Die WACKER CHEMIE-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,74 Prozent auf 81,30 Euro.
/niw/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf WACKER CHEMIE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WACKER CHEMIE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: WACKER Chemie