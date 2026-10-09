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Hochstufung

Heidelberg Materials-Aktie erholt sich: RBC mit positiver Einschätzung

Heidelberg Materials-Aktie erholt sich: RBC mit positiver Einschätzung

Nach deutlichen Kursverlusten der Aktien von Heidelberg Materials in den vergangenen vier Wochen haben diese am Freitag zu einer Erholung angesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
142.65 EUR 2.25 EUR 1.60 %
Charts | News | Analysen

Auslöser für den Anstieg um 2,7 Prozent auf 143,60 Euro war eine Hochstufung auf "Outperform" durch die Investmentbank RBC. Vom Zwischenhoch im September war der Kurs um fast 30 Prozent gefallen.

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Auf den europäischen Märkten dürften sich die Preise vorteilhafter entwickelt haben, als die Kosten belastet hätten, argumentierte Analyst Anthony Codling von RBC mit Blick auf das dritte Quartal. Ähnliches gelte für den nordamerikanischen Markt. Am Markt fokussiere man nun auf Baugenehmigungen, neue Projekte und Infrastrukturmaßnahmen, die Zuversicht für 2027 begründen könnten.

Trotz der aktuellen Kursgewinne haben die Papiere 2026 immer noch fast 36 Prozent an Wert verloren.

Die Heidelberg Materials-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 2,72 Prozent auf 143,60 Euro.

/bek/mis

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Datum Rating Analyst
08:56 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
01.10.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.

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