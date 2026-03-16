DAX22.265 -0,2%Est505.504 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9800 +5,5%Nas20.948 -2,2%Bitcoin58.638 +2,1%Euro1,1493 -0,1%Öl116,3 +1,5%Gold4.532 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot - Nikkei sackt ab -- Bayer: EU gibt Finerenon zur Behandlung von Herzinsuffizienz frei -- Novo, Amazon, SAP, Siemens Energy, Berkshire im Fokus
Top News
Eli Lilly baut KI-Offensive aus: Verstärkt der Insilico-Deal den Druck auf die Novo Nordisk-Aktie? Eli Lilly baut KI-Offensive aus: Verstärkt der Insilico-Deal den Druck auf die Novo Nordisk-Aktie?
Historische Bewertung bei NVIDIA-Aktie: Günstiger als der S&P 500 - Ist das die ultimative Kaufgelegenheit? Historische Bewertung bei NVIDIA-Aktie: Günstiger als der S&P 500 - Ist das die ultimative Kaufgelegenheit?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hochstufung

Nokia-Aktie legt zu: Goldman Sachs hebt Kursziel deutlich an

30.03.26 09:57 Uhr
Nokia-Aktie im Blick: Goldman Sachs hebt Kursziel spürbar an | finanzen.net

Nokia profitiert von optimistischeren Analystenschätzungen: Goldman Sachs wird deutlich zuversichtlicher.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
6,99 EUR 0,10 EUR 1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Alexander Duval erhöhte seine Umsatzschätzungen für die Finnen bis 2030 um bis zu 7 Prozent. Die operativen Ergebnisprognosen (EBIT) steigen um bis zu 28 Prozent. Duval ist optimistischer geworden, was die Chancen im Bereich Optoelektronik-Netzwerke und IP-Netzwerke angeht. Für eine Kaufempfehlung bräuchte es aber beispielsweise eine Aufstockung der Langfristziele durch Nokia.

Wer­bung

Im Heimathandel steigt die Nokia-Aktie zeitweise um 1,57 Prozent auf 6,97 Euro.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 21:58 / GMT

NEW YORK (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nokia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nokia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

DatumRatingAnalyst
08:06Nokia NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.03.2026Nokia BuyJefferies & Company Inc.
03.02.2026Nokia BuyDeutsche Bank AG
02.02.2026Nokia BuyJefferies & Company Inc.
02.02.2026Nokia SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
26.03.2026Nokia BuyJefferies & Company Inc.
03.02.2026Nokia BuyDeutsche Bank AG
02.02.2026Nokia BuyJefferies & Company Inc.
02.02.2026Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:06Nokia NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Nokia Market-PerformBernstein Research
29.01.2026Nokia NeutralUBS AG
05.01.2026Nokia Market-PerformBernstein Research
23.10.2025Nokia NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Nokia SellGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025Nokia SellGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
25.07.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
03.07.2025Nokia UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nokia Oyj (Nokia Corp.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen