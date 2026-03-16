Nokia-Aktie legt zu: Goldman Sachs hebt Kursziel deutlich an
Nokia profitiert von optimistischeren Analystenschätzungen: Goldman Sachs wird deutlich zuversichtlicher.
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Alexander Duval erhöhte seine Umsatzschätzungen für die Finnen bis 2030 um bis zu 7 Prozent. Die operativen Ergebnisprognosen (EBIT) steigen um bis zu 28 Prozent. Duval ist optimistischer geworden, was die Chancen im Bereich Optoelektronik-Netzwerke und IP-Netzwerke angeht. Für eine Kaufempfehlung bräuchte es aber beispielsweise eine Aufstockung der Langfristziele durch Nokia.
Im Heimathandel steigt die Nokia-Aktie zeitweise um 1,57 Prozent auf 6,97 Euro.
/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 21:58 / GMT
NEW YORK (dpa-AFX)
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