Palantir-Aktie springt an: Goldman Sachs sieht Kurspotenzial von 18 Prozent - sollten Anleger zugreifen?

Hochstufung

08.10.26 15:47 Uhr

Die US-Investmentbank streicht ihr neutrales Votum und stuft die Palantir-Aktie auf „Kaufen“ hoch. Warum die Analysten dem KI-Spezialisten ein zweistelliges Kursplus zutrauen.

• Die Einschätzungen von Analysten variieren, mit einigen wie Yorkville Ives und UBS, die Kursziele von bis zu 250 US-Dollar ansetzen, während die zukünftige Entwicklung vor allem im Hinblick auf Quartalsergebnisse und Skalierung außerhalb der Tech-Branche noch offen bleibt.

• Das Unternehmen verzeichnet derzeit ein Umsatzwachstum von rund 100 Prozent, wobei die Bewertung laut Goldman Sachs im Vergleich zu Wachstumskennzahlen attraktiv erscheint, während andere Analysten die Aktie als überbewertet einschätzen.

• Goldman Sachs hat Palantir von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft und ein Kursziel von 230 US-Dollar gesetzt, basierend auf Erwartungen einer zukünftigen Outperformance durch souveräne KI und maßgeschneiderte Software.

Goldman Sachs dreht bei Palantir von neutral auf optimistisch

Souveräne KI und maßgeschneiderte Software sollen Markt weiten

Datenanbieter sieht Bewertung dagegen kritisch

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Goldman Sachs hat die Aktie von Palantir von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft, wie investing.com berichtet. Das Kursziel liegt bei 230 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 18 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Aktie legt im NASDAQ-Handel am Donnerstag zeitweise um 3,18 Prozent auf 200,29 US-Dollar zu.

Wie Goldman Sachs den Kurswechsel begründet

Die Hochstufung erfolgte nach Angaben von Goldman Sachs am Dienstag. Zuvor hatte Goldman Sachs die Aktie mit "Neutral" und einem Kursziel von 204 US-Dollar geführt.

Analystin Gabriela Borges erwartet bis ins Jahr 2027 eine weitere Phase der Outperformance. Borges zufolge könne sich der adressierbare Markt wegen der Nachfrage nach souveräner KI, maßgeschneiderter Software und der Vertikalisierungsstrategie sprunghaft vertiefen. Sorgen um die Skalierbarkeit des personalintensiven Modells mit vorgeschobenen Ingenieuren wies Goldman Sachs zurück, da sich die Feedbackschleifen über KI-gestützte Ingenieure automatisieren ließen.

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Wachstum und Bewertung der Palantir-Aktie

Goldman Sachs beziffert den Umsatz des Unternehmens derzeit auf 8 Milliarden US-Dollar bei einem Wachstum von rund 100 Prozent. Im zweiten Quartal 2026 hatte Palantir den Umsatz um 93 Prozent auf 1,94 Milliarden US-Dollar gesteigert. Die Jahresprognose hob das Unternehmen auf 8,15 bis 8,16 Milliarden US-Dollar Umsatz an.

Beim Verhältnis von Unternehmenswert zu freiem Cashflow notiert die Aktie laut Goldman Sachs unter vergleichbaren Wachstumswerten, das PEG-Verhältnis liege bei 0,53. InvestingPro stuft die Aktie dagegen als überbewertet ein. Seit Jahresbeginn legte das Papier um 16 Prozent zu, der Nasdaq-100 stieg derweil um 24 Prozent.

Weitere Stimmen zu Palantir

Yorkville Ives nahm Palantir am Dienstag mit "Outperform" und einem Kursziel von 250 US-Dollar neu in die Beobachtung auf. UBS hob am 15. September das Kursziel auf 250 US-Dollar an und behielt die Kaufempfehlung bei. Rosenblatt bekräftigte am 23. September seine Kaufempfehlung mit 225 US-Dollar.

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Der Analystenkonsens lautet Buy, das mittlere Kursziel beträgt 204,15 US-Dollar. Als Referenzen nennt Goldman Sachs unter anderem die erweiterte Partnerschaft mit NVIDIA und die strategische Partnerschaft mit Nebius für souveräne KI-Infrastruktur.

Mit den nächsten Quartalszahlen dürfte sich zeigen, ob die Wachstumsrate die Erwartungen der Hochstufung trägt. Dann rückt auch die Frage in den Blick, wie schnell das Geschäft außerhalb der Technologiebranche skaliert.

Evelyn Schmal, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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